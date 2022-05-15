Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu - Haberler

MANİSA (AA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 10 ve 21 kilometrelik iki etapta 1624 kişinin katılımıyla koşuldu.

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen yarı maratonun startı, Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından Atatürk Kent Parkı önünden verildi.

10 ve 21 kilometrelik iki parkurda koşulan yarışa yerli ve yabancı atletlerle vatandaşların da bulunduğu 1624 kişi katıldı.

Yarışta 21 kilometreyi 01.04.29'luk dereceyle tamamlayan Kenyalı atlet Boaz Kiptoo Kiplagat birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ahmet Alkanoğlu üçüncü oldu.

Kadınlarda ise aynı kategoride 01.23.02'yle Ezgi Kaya birinciliği elde etti. Derya Kaya ikinci, Serra Sude Kökduman üçüncü oldu.

10 kilometrelik kategoride ise erkeklerde 34.29'luk derecesiyle Hamdullah Ablay birinci, Hasan Uzun ikinci, Mustafa Can Akbülen üçüncü oldu.

Kadınlarda da 40.55'lik derecesiyle Özlem Işık ilk sırayı alırken İpek Öztosun ikinci, Şükran Güneş Bayar üçüncüğü elde etti.

Yarı maratonda dereceye girenlere madalya, kupa ve Vestel hediye çeki verildi.

Öte yandan Türkiye Beyazay Derneği aracılığıyla yürütülen kampanya kapsamında koşu için alınan kayıt ücretleriyle görme engelliler için Vestel City'de WeWALK Akıllı Baston üretileceği ve engelli gençlere hediye edileceği belirtildi.