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Arkas Spor, CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off Turu ikinci maçında İspanya'nın Rio Duero Soria takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

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Arkas Spor, CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off Turu ikinci maçında İspanya'nın Rio Duero Soria takımını 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maç Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı ve 73 dakika sürdü.

Arkas Spor, CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off Turu ikinci maçında İspanya'nın Rio Duero Soria takımını 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ertuğrul Gazi Metin, Efe Mandıracı, Gyorgy Grozer, Nikolay Kartev, Nicholas Hoag (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı, Jordan Canham, Gökçen Yüksel, Ulaş Topbaşlı)

Rio Duero Soria: Domenech Tous, Lorente Lopez, Villalba Zamorano, Fabian Flores, Bruno Cunha, Olalla Gomez (San Martin, Jimenez Abeytua, Sanchis Pellicer, Esteban Salvador, Santiago Aulisi)

Setler: 25-22, 25-20, 25-23

Süre: 73 dakika (23, 24, 26) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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