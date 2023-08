Hayatı kolaylaştıran akıllı Türk teknolojisi Vestel'le sınırlarını genişletiyor

Teknoloji şirketi Vestel, sürdürülebilir bir geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği ürünleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2023) dünya sahnesine çıkarttı.

Vestel, bu yıl 31'inci kez Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2023) üstün teknolojili yeni nesil ürünleriyle yer alıyor. Şirket, 3 bin metrekare alana kurulu sergi alanında bu yıl da tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümleri gibi pek çok dalda geliştirdiği ürünleri dünya sahnesine çıkarıyor.

Bu yıl da fuarda akıllı teknolojilere sahip, ödüllü tasarımlara sahip ürünlerle yer aldıklarının altını çizen Vestel CEO'su Ergün Güler, hayatı kolaylaştıran, erişilebilir akıllı ürünler üreten, sosyal ve çevresel fayda sağlayan bir teknoloji şirketi olma vizyonuyla çıktıkları yolda sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre ettiklerini belirtti. Zorlu Grubu'nun sürdürülebilirlik stratejisi Akıllı Hayat 2030 kapsamında teknolojinin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güler, "Amacımız 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfıra ulaşmak ve sürdürülebilir geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirmek" diye konuştu.

Özellikle son yıllarda üretimde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, kaynak verimliliği ve su yönetimine odaklandıklarını kaydeden Güler, "Vestel bugün gelecek için, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanan, tehlikeli kimyasallardan arındırılmış, dayanıklı, onarımı kolay, enerji ve su tasarruflu ürünler tasarlıyor" dedi.

Şirketin bugün beşeri sermaye geliştirme uygulamalarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, insan haklarını ve toplumsal faydayı temel ilkeleri olarak benimsediğini vurgulayan Güler, "2021'de dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan 'Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) imzacısı olduk. Sürdürülebilirlik yolculuğumuza geniş tedarikçi ekosistemimizi dahil etmek ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığımız 'Vestel Tedarikçi İzleme ve Geliştirme Programı' ile etki alanımızı genişlettik" ifadelerini kullandı.

VeeZy'nin sınırları genişliyor

Güler, bu yıl fuarda tanıttıkları tüm akıllı ürünlerin, Vestel'in sınırlarını genişlettiği VeeZy ekosistemine dahil edildiğini söyledi. Yeni akıllı ürünlerle birlikte artık bir 'yaşam ekosistemi' halini alan VeeZy üzerinden kullanıcılar televizyon, konut tipi elektrikli araç şarj cihazı, beyaz eşya gibi ürünleri tek bir uygulamadan yönetiyor.

İş ortaklarının, uygulama ekranından kullanıcıları kendi internet sitelerine veya alışveriş sitesi bağlantılarına yönlendirmelerine imkan tanıyan VeeZy, kullanıcıların aylık enerji tüketimlerini de kontrol edebilmelerini sağlıyor. Vestel VeeZy akıllı yaşam ekosistemini yurt içinde 'EvinAklı' adıyla kullanıma sunuyor.

Şirket aynı zamanda geçen yıl, tüketicilere güvenli ve birlikte çalışabilir bir bağlantılı ev ekosisteminde daha fazla seçenek sunma misyonuyla 2021'de uluslararası lider teknoloji şirketleri tarafından kurulan Home Connectivity Alliance (HCA) platformunun yönetim kurulu üyesi olmuştu. Bu iş birliğiyle VeeZy uygulaması, IoT alanındaki standartlaşmayı sağlamak adına dünyanın önemli teknoloji üreticilerinin de kullanımına sunuluyor.

Vestel, Samsung ve LG iş birlikleriyle, akıllı yaşam ekosistemi kullanıcılara sunuluyor

Şirket, HCA üyeliği kapsamında ilk iş birliğini gerçekleştirdi. Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Samsung ile yapılan iş birliği kapsamında, HCA altyapısı kullanılarak, iki şirketin akıllı ürün ve uygulamalarının entegrasyonu sağlandı. Buna göre, Vestel'in VeeZy uygulamasından Samsung'un tüm akıllı beyaz eşyaları ve Vestel'in ürettiği tüm akıllı beyaz eşyalar ise Samsung SmartThings mobil uygulamasından karşılıklı olarak kontrol edilebilecek. Diğer iş birliği ise yıl sonunda LG ile aynı kapsamda devreye alınacak. HCA altyapısı kullanan VeeZy ve LG ThinQ uygulamaları ile her iki firmanın da akıllı beyaz eşyaları karşılıklı olarak kontrol edilebilecek. IoT ekosisteminin küresel bir paydaşı olmaktan gurur duyduklarının altını çizen CEO Güler, "Tüketicilere daha uyumlu, daha akıllı bir hayat deneyimi sunma hedefiyle yönetim kurulunda yer aldığımız HCA çatısı altında ilk iş birliğimizi gerçekleştirerek dünyada bir ilke imza attık ve HCA altyapısını kullanarak Samsung ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu önemli teknolojik gelişme, akıllı yaşam için de bir dönüm noktasını ifade ediyor. Samsung ile entegrasyonumuzu takiben, yıl sonunda LG ile de entegre olacağız. ThinQ uygulaması üzerinden, kullanıcılara akıllı ev araçlarını kullanabilecekleri bir konfor alanı yaratacağız. Akıllı cihazların vaadi tek başına değil, bağlanabilirliğin yüksek seviyede olduğu yeni bir deneyim sunmak. Bu cihazlar hayatımıza gireli epey zaman oldu. Ancak, farklı marka ürünlerin birlikte çalışabilmesi kritik bir eşikti. Şimdi sahip olduğumuz teknolojiyle yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemin önemli bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Marka değerimizi 4 yılda 4 kat büyüttük"

CEO Güler, "Marka değerimizi 4 yılda 4 kat büyüttük. Vestel bugün 927 milyon dolar marka değerine ulaştı ve Türkiye'nin en büyük 3 markasından biri oldu. Hedefimiz en kısa sürede 2 milyar dolar marka değerine ulaşmak ve Türkiye'nin en büyük markası olmak" dedi.

"Rekabetçi EVC çözümlerimiz artıyor"

CEO Güler, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Vestel EVC'leri yapılan global iş birlikleriyle halihazırda Avrupa'nın elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik rol oynarken, iç pazardaki yaygın ağı ile ZES ve TOGG Trugo'nun tedarikçisi olarak Türkiye'deki ekosistemin büyümesine ivme kazandırıyor. Tüm batarya çözümleri, bireylerin yeşil ekosisteme katkıda bulunmasını da sağlıyor."

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında elektrikli araç kullanımın yaygınlaşması amacıyla elektrikli araçlara şarj çözümleri sunan şirket, bu yılki IFA'da da elektrikli araç şarj ünitelerine (EVC) geniş yer verdi. Fuarda EVC01, EVC04, EVC06, EVC10 ve EVC3HP gibi ürünlerin yanı sıra elektrikli bisiklet bataryaları, telekom ESS bataryası, konut enerji depolama çözümleri ve 2024 yılında kullanıma sunulacak konteynerli enerji depolama sistemi yer aldı. Vestel EVC'leri yapılan global iş birlikleriyle halihazırda Avrupa'nın elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik rol oynarken, tüm batarya çözümleri ile bireylerin yeşil ekosisteme katkıda bulunmasını sağlıyor.

Güneş enerjisiyle evde yeşil enerji

Şirketin fuarda sergilediği konut enerji depolama çözümleri, evlerde kurulan güneş panellerinin ürettiği fazla enerjiyi verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Depolanan enerji istendiğinde veya herhangi bir elektrik kesintisi durumunda tüm elektronik cihazları sorunsuz şekilde kullanmaya imkan tanıyor.

Modüler tasarımı, tüketici ihtiyaçları kapsamında kolay kurulum ve farklı kapasite seçenekleri sunan Vestel, konut enerji ve invertör çözümleri, hızlı şarj, uzaktan kumanda ve modül seviyesini optimize eden özellikleri ile hem güvenli hem de uzun ömürlü bir enerji seçeneği sunuyor.

Evlerde gıda israfına son

IFA'daki 3 bin metrekarelik devasa Vestel alanında bu yıl enerji ve su verimliliği sağlayan ve gıda israfını önleyen çok sayıda ürün ve teknoloji öne çıktı.

Bunlar arasında minimum enerji tüketen ve sessiz performans sergileyen A Sınıfı 60cm No Frost Kombi Buzdolabı Ailesi, gıdaların raf ömürlerini ortalama sekiz kat artıran Vakum Teknolojili Buzdolabı, yoğurt, ekmek hamuru, kefir, sirke ve turşu gibi farklı yiyecek ve içeceğin zahmetsizce fermente edilmesini sağlayan Maya Buzdolabı, gıdaların besin değerini korumak için güneş ışığını simüle eden VitaMod, sensörleri ve akıllı takip sistemi ile depolanan gıdaların ağırlığını, son kullanma tarihlerini ve tazelik seviyelerini doğru şekilde izleyebilen IntelliShelf teknolojisi ilk dikkat çekenler oldu.

Buzdolabındaki yumurtaların envanterini ve tazeliğini takip etme zahmetinden kurtaracak bir diğer teknoloji ise IntelliEggControl. Bu teknolojiye sahip ürünlerde yer alan sensörler sayesinde her bir yumurtanın raf ömrünü izlemek mümkün.

DuoMode Teknolojisi buzdolabı dondurucu bölmesi kullanımında esneklik sağlıyor. Bu teknolojiyle kullanıcı, ihtiyacına göre dondurucu ve soğutucu arasında geçiş yapabiliyor.

'Epochal' ile gıda israfı azalıyor

Çok işlevli yapısı ve zarif tasarımıyla benzersiz bir ürün olan Epochal, Vestel'in IFA'da en çok dikkat çeken teknolojilerinden biri oldu. Deyim yerindeyse 'hepsi bir arada' konseptinde tasarlanan ürün, fermantasyon, soğutma ve kiler saklama işlevlerini bir araya getirerek mutfaklarda keyifli bir deneyim vadediyor. Vestel'in üstün soğutma ve fermantasyon teknolojisini bir arada sunan ürünün en öne çıkan özelliği kiler fonksiyonu. Bu özellik, bakliyat ve benzeri gıdaların daha uzun süre taze ve lezzetli kalması için mükemmel saklama koşulları sağlıyor. Ephocal, gıda israfını önleyerek sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak.

360 derece Taze Hava Teknolojisi ise homojen sıcaklık dağılımı sağlayarak buzdolabının her köşesinin eşit soğutulmasını sağlarken, nem seviyesini yüzde 90'a kadar koruyarak meyve, sebze ve çabuk bozulan yiyecekleri 21 güne kadar taze tutmak için optimum ortamı yaratıyor.

Buzdolabında IntelliColdZone bölmesi, et, balık vb gıdaların yarı donmuş olarak 3 haftaya kadar taze kalmasını sağlarken buzdolabından çıkarıldıklarında çözdürülmeye gerek kalmadan kullanılabilmesine olanak sağlıyor.

Teknolojiyi bir üst seviyeye taşıyan TV çözümleri

Vestel'in bu yılki IFA'da en çok ilgi gören ürün ve teknolojileri arasında TV'ler de yer aldı. TV platformları alanında öncü Amerikan içerik platformu TiVo destekli Vestel'ler, izleyicilerine sürükleyici bir izleme deneyimi sunan Vestel OLED TV, geleneksel TV'lere göre daha fazla arka aydınlatma bölgesiyle karmaşık ve hassas bir görüntü üreten MiniLED TV, DC1-P3 renk gamının yüzde 95'ini kapsayan, daha kesin tanımlanmış ve gerçekçi renkler üreten Vestel Quantum Dot TV, 7680x4320 piksele sahip 8K TV, koruyucu kılıf içinde taşınabilen ve pille çalışan Vestel Taşınabilir TV, Z Kuşağı'nın mobil yaşam tarzına uygun şekilde tasarlanan 'TV with ME', IMAX ve DTS'nin en iyilerini buluşturan IMAX Enhanced teknolojisi ve kullanıcılarının uzaktan kumandalarını almadan her odadaki izleyiciler için görüntü kalitesi deneyimlerini her an akıllı şekilde optimize etmesine imkan tanıyan Dolby Vision IQ teknolojisi ziyaretçilerin büyük beğenesini kazandı.

Kurutma sırasında oluşan suyu yıkamada kullanıyor

Şirket bu yıl fuarda yıkayıcı grubu ürünleri ve teknolojileriyle de dikkat çekti. Çamaşır kurutma işlemi sırasında yoğuşan suyu değerlendirmeye imkan tanıyan Su Geri Kazanım Sistemi, bireylerin su ayak izini azaltmalarına destek olacak. Bu teknolojiyle, kurutma makinesinde biriken yoğuşmuş suyun çamaşır makinesinde yeniden kullanılması sağlanıyor.

Su kaynaklarını koruyan Aqua Mikrofiber Filtre ile plastik atıklar filtreleniyor

Yıkama sırasında ortaya çıkan ve su kaynakları için tehdit oluşturan plastik mikrofiberleri yakalayan Mikrofiber Filtre, su ve deterjan karışımını 20 farklı noktadan çamaşırlara püskürterek daha verimli bir yıkama sunan Hydroboost teknolojisi, her yıkamadan önce deterjan ve yumuşatıcı ekleme ihtiyacını ortadan kaldıran Dose-On teknolojisi, durulama aşamasında kullanılan suyu depolayıp bir sonraki yıkamada kullanmaya yarayan Waterbox teknolojisi, sürdürülebilirliği ana odak noktasına alan yeni G Serisi çamaşır makineleri öne çıkan ürün ve teknolojiler. G Serisi aynı zamanda tasarım konusunda da iddialı. Benzersiz bir yıkama deneyimi için tasarlanan kontrol panelleri ve tambur deseni bulunduğu alana ayrı bir hava katarken, A sınıfına göre yüzde 50'ye varan ciddi bir oranda enerji tasarrufu sağlayan Rainfall Teknolojisi ile donatılmış.

İşlenmemiş plastik kullanımı her yıl daha da azalıyor

İklim değişikliğiyle birlikte çevreye yönelik en büyük tehditlerden biri olan plastik kirliliğine karşı, 2020- 2023 yılları arasında, Türkiye'deki İş Dünyası Plastik Girişimi'nin (İPG) bir parçası olarak 10 bin 799 ton plastik azaltmayı taahhüt eden Vestel, ilk çalışmalarıyla çalışmalarıyla 2021 - 2022 yıllarında 9 bin 735 ton işlenmemiş plastik azaltımı gerçekleştirdi. Vestel buna ek olarak, beş ton plastiği; zeytin çekirdeği atıklarından oluşan biyolojik bazlı plastiklerle değiştirdi.

Kırışıklık azaltan Sonic Steam Teknolojisi

Fuarda kurutma sırasında kırışıklıkların azalmasını sağlayan Sonic Steam teknolojisi, geleneksel sistemlere kıyasla yüzde 30 daha hızlı kuruma süresi sunan Thermojet özelliği, her kurutmadan sonra temizlik ihtiyacını ortadan kaldıran ActiveLintClean teknolojisine sahip kurutma makineleri de büyük ilgi gördü. Tüm ürünlerinde olduğu gibi Geri dönüştürülmüş plastik kullanım oranı artırılarak üretilen çamaşır kurutma makineleri Vestel'in sürdürülebilirliğe ve çevre dostu çözümler yaratma hedefiyle de uyumunu gösteriyor.

A sınıfını geride bırakan bulaşık makinesi

Vestel'in Isı Pompası Teknolojisi ile donatılmış bulaşık makineleri, günümüzde en yüksek enerji verimliliği ifade eden A sınıfını geride bırakarak ekstra yüzde 20 daha az enerji kullanımı imkanı sunuyor. Self Heating Teknolojisi ise, bulaşık makinesindeki durulama suyunda bulunan ısı enerjisini kullanarak sürdürülebilir bir kurutma performansı yaratıyor, böylelikle hiçbir enerji boşa harcanmıyor. Vestel'in Dose-On teknolojisi bulaşık makinelerine de entegre edildi. Bu sayede her yıkamada deterjan eklemeye gerek kalmadan, kir ve yükleme seviyesine göre ihtiyaç duyulacak kadar deterjan kullanımı yapılıyor.

Yüzbinlerce ağaç kurtarıldı

Çevresel etkiyi en aza indirme hedefiyle ambalaj tasarımını sürekli olarak geliştiren Vestel, bu kapsamda plastik bazlı ambalaj malzemesi olan EPS kullanımını azaltarak, geri dönüştürülebilir ve yaklaşık 3,5 kat daha az enerji gerektiren karton esaslı malzemelere geçiyor. 2022'de EPS kullanımını 36 ton azaltmayı başaran şirket, aynı dönemde toplam 22 bin 155 ton geri dönüştürülmüş karton kullanarak 376 bin 635 ağacın kesilmesini de önledi. - İSTANBUL