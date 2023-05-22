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Vestel'den Balıkesir'e yeni mağaza

Vestel'den Balıkesir'e yeni mağaza

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Son olarak Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Ticaret Merkezi AVM'de açılan mağazada Vestel, alışveriş deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından Vestel, Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir Altıeylül Ticaret Merkezi AVM'de açılan 182 metrekarelik mağaza, açılışa özel fiyatlar ile beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektrikli süpürgeden derin dondurucu gibi soğutma ürünlerini satışa sunuyor.

Açılışa özel fırsatları ile AVM'de tüketicilerini bekleyen marka, Türkiye'nin genelinde 210 aktif kurumsal ve ekspres mağazası ile benzersiz alışveriş imkanı sunmayı amaçlıyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Balıkesir Türkiye Vestel Ekonomi Haberler

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