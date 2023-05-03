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Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti

Spor Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit, Play-Off 1/4 Etabı birinci karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 27-25, 22-25, 25-15, 25-16 ve 15-6 set skorlarıyla 3-2 mağlup etti. 32 sayı kaydeden Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları Play-Off Etabı ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 16: 00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER:  Erol Akbulut, Mehmet Topal

TÜRK HAVA YOLLARI:  Naz, Şeyma, Dicle Nur, Kingdon, Orthman, Maglio, Melis (L), Çağla, Polen, Ada

ECZACIBAŞI DYNAVİT:  Hande, Yasemin, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic, Simge (L), Yaprak, Elif, Aybüke (L), Heyrman, Saliha

SETLER:  27-25, 25-22, 15-25, 16-25, 6-15

SÜRE: 121 dakika (28,27,27,24,15)

Eczacıbaşı Dynavit, Play-Off 1/4 Etabı birinci karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 27-25, 22-25, 25-15, 25-16 ve 15-6 set skorlarıyla 3-2 mağlup etti. 32 sayı kaydeden Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları Play-Off Etabı ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 16: 00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türk Hava Yolları Burhan Felek Vestel Spor Haberler

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