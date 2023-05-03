Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Play-Off 1/4 Etabı birinci karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 27-25, 22-25, 25-15, 25-16 ve 15-6 set skorlarıyla 3-2 mağlup etti. 32 sayı kaydeden Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları Play-Off Etabı ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 16: 00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.