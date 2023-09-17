Manisa'da düzenlenen yarı maratonda kalp krizi geçiren koşucu hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda 10 kilometrelik halk koşusunda kalp krizi geçiren bir koşucu hayatını kaybetti. Yarışta kadın ve erkek sporcular ödüllerini aldı.

Manisa Yarı Maratonu'nda üzen haber

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

MANİSA'da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle ikinci kez düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu tamamlandı. Renkli görüntülere sahne olan maratonda 10 kilometrelik halk koşusunda kalp krizi geçiren Zafer Uğur Sarı (44) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Organizasyonda 5 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometrelik yarı maraton şeklinde 3 ayrı kategoride yarışan kadın ve erkek sporcular ödüllerini aldı. Manisa'nın sembolik ve tarihi yapılarından biri olan Hükümet Konağı önünden başlayan parkurlar, tekrar Hükümet Konağı önünde son buldu.

Yarı maratonda 5 kilometre koşuda erkeklerde 1'inci Ahmet Civci, ikinci Sezgin Uluhan, üçüncü Hasan Can Akdemir oldu. Kadınlarda Nisanur Bakır ilk, Güneş Sare ikinci, İrem Öztürk üçüncü sırayı elde etti. 10 kilometre koşuda, erkeklerde birinci Abdurrahman Gediklioğlu, ikinci Hasan Uzun, üçüncü Bedri Şimşek, kadınlarda ise birinci Özge Çolak, ikinci Zuhal Ulaş, üçüncü Özlem Işık oldu. 21 kilometrelik yarı maraton koşusunda 1'inciliği Frankline Keitanyi Ngelel, 2'nciliği Meshack Kimutai Kibil, 3'üncülüğü Hüseyin Can elde etti. Yarı maratonda kadınlarda 1'inci Ivyne Jeruto Lagat, 2'nci Ezgi Kaya, 3'üncü Maria Kolpakova oldu.

TALİHSİZ KOŞUCU HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'daki yarı maratonda 10 kilometrelik koşuya katılan 44 yaşındaki mühendis Zafer Uğur Sarı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Evli ve 1 kız çocuk babası olduğu öğrenilen Sarı, koşuda Yunusemre İlçesi Laleli Kavşağı'nda fenalaştı. Kalp krizi geçiren koşucunun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.