Söke'de kısıtlamaya uymayan 27 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Söke'de kısıtlamaya uymayan 27 kişiye ceza

21.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:21
Söke'de kısıtlamaya uymayan 27 kişiye ceza

Aydın'ın Söke ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 kişiye para cezası uygulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 kişiye para cezası uygulandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi, Söke'de de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar affedilmedi. Kısıtlamanın olduğu 18 Aralık Cuma günü saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00'e kadar olan sürede güvenlik güçleri yasağı ihlal edenlere idari para cezası kesti. Edinilen bilgiye göre, 27 yasak ihlalinin tamamı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında gerçekleşti. Yasağı ihlal edenlere İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi kapsamında idari para cezası uygulandı.

Jandarma sorumluluk alanında ise herhangi bir ihlalin olmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hadise Hande Erçel İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Gökhan Töre Fatih Terim Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Söke'de kısıtlamaya uymayan 27 kişiye ceza | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:21:38. #1.15#
title