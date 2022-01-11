MERSİN (İHA) - Sokak ortasında öldürülen genç kadının son şarkıları yürekleri dağladı

MERSİN Mersin'de sokak ortasında eski nişanlısı tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 24 yaşındaki Naziye Oskay'ın, hayattayken söylediği son şarkıları ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından sosyal medyadan yayınlanan videolar, dinleyenlerin yüreklerini dağladı.

Dün işe gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesindeki evinden çıkan Naziye Oskay, eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cinayet zanlısı Barış Can U. polisleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Genç kadın bugün toprağa verilirken, şüpheli şahıs da adliyeye sevk edildi.

Öte yandan genç kadının hayattayken evinde seslendirdiği şarkı videoları da ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından sosyal medyadan yayınlanan videolar, dinlerin yüreklerini dağladı.