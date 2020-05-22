Sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarda spor yaptı
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Sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarda spor yaptı

Sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarda spor yaptı Antrenörler Fatih Savak: "Kimi bayrakları ile kimi spor yaptı sporla bize eşlik etti" Pilates eğitmeni Derya Kutlu Çakır: "Bizi iyi ağırladılar" Bilecik'te Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar,...

22.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:13

Sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarda spor yaptı

Antrenörler Fatih Savak:

"Kimi bayrakları ile kimi spor yaptı sporla bize eşlik etti"

Pilates eğitmeni Derya Kutlu Çakır:

"Bizi iyi ağırladılar"

BİLECİK - Bilecik'te Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, balkonlarında antrenörler eşliğinde sportif aktivite gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne alan etkinlik sonunda hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı söylendi.

Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi aynı anda balkonlarında sportif aktivite gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında vatandaşların antrenör eşliğinde evlerinden çıkmadan balkonlarından yaptığı spor büyük beğeni topladı. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Değerken Sitesinde kurulan ses sistemi ile site sakinleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki pilates eğitmeni Derya Kutlu Çakır ve antrenör Fatih Savak eşliğinde egzersiz yaptı. Kimileri hareketler eşlik ederken, kimileri de müzik eşliğinde Türk Bayraklarını sallamayı tercih etti.

"Bizi iyi ağırladılar"

Pilates eğitmeni Derya Kutlu Çakır, pilates eğitmeni olduğunu söyleyerek, "Bize balkonlarınızda eşlik ettikleri için davetimize katıldığınız için site sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Bizi iyi ağırladılar, kimi bizlere eşlik ederken, kimileri bayrakları ile bize destek oldu. 2 gün sonrada Beşyüzevler Sitesinde herkesi bekliyoruz" dedi.

" Kimi bayrakları ile kimi spor yaptı sporla bize eşlik etti"

Antrenörler Fatih Savak ise, Gençlik Haftası programı kapsamında kentteki sitelerde böyle bir etkinlik düzenlendiğini anlatarak, "Sağ olsunlar güzel ağırladılar bizi. Kimi bayrakları ile kimi spor yaptı sporla bize eşlik ederek güzel bir program çıkardık. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz" dedi.

Sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarda spor yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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