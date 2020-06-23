Sivas'ta Şehit Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda çalışmalar devam ediyor
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Sivas'ta Şehit Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

Sivas'ta 55 dönüm üzerine kurulacak Şehit Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda çalışmalar sürüyor.

Sivas'ta Şehit Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda çalışmalar devam ediyor
23.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:17

Sivas'ta 55 dönüm üzerine kurulacak Şehit Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gültepe Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Sivas'ın 66 mahallesine eşit mesafede olduklarını ve hizmet için yola çıktıklarını belirten Bilgin, "Daha yeşil bir Sivas, daha yaşanabilir bir Sivas ve daha yaşanabilir mahalleler oluşturmak adına el birliği, güç birliğiyle birlikte çalışacağız. İlk projelerimizden de birisi olan Gültepe Mahallesi'nde yaptığımız bu park inşallah Kurban Bayramı sonrasında hizmete açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bilgin, 55 bin metrekare alanda uygulanacak projede, koşu yolu, bisiklet yolu, 6 bin 900 metrekare yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, egzersiz alanları, 14 kameriye, 3 pergola, 18 bank, 805 metrekare şelale havuzu, seyir terası, bebek bakım odası ve tuvaletler bulunacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Adliye, alışveriş merkezi ve okullar bölgesinin olduğu mahallemize değer katacak olan parkımız, sadece bu bölge için değil şehrin girişinde şehrin imajını da koruyarak sultan şehrimize gelenleri sultan şehrimizden geçenleri karşılayacaktır. Derdimiz, davamız 66 mahalleye de eşit bir şekilde her mahalleyi kendi içerisinde daha yaşanabilir insan odaklı çevreye duyarlı bir şehir kültürü oluşturmak. Bu noktada hemşehrimizin bize vereceği destek her zaman çok önemli. Biz bu tesisi yapacağız, şehrimize kazandıracağız korumasını da mahalle sakinlerimize emanet edip gideceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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