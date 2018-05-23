Sivas'ta Kayalıklara Sıkışan At Kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde kayalıklara sıkışan at, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güldere köyünde, bir atın kayalıklara sıkıştığını gören köy muhtarı Kemal Tepe, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine Başkan Çiftçi, olay yerine itfaiye ekiplerini sevk etti. Yapılan çalışma sonuç vermeyince ekipler, Sivas AFAD Müdürlüğünden yardım istedi.

İlçeye giden AFAD ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından atı sıkıştığı yerden kurtardı.

At, sahibine teslim edildi.