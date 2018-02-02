Sivas'ta Kablo Hırsızlığına Tutuklama
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı nöbetçi kulübelerinin kablolarını çaldığı öne sürülen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı nöbetçi kulübelerinin kablolarını çaldığı öne sürülen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, havalimanı nöbetçi kulübelerinden 500 bin lira değerindeki bakır kabloların 15 Ekim 2017'de çalınması üzerine çalışma başlattı.
Olaya karıştıkları öne sürülen 7 zanlı, kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.