Sivas'ta "drift" yapan sürücüye 5 bin lira ceza

24.10.2019 12:46

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracıyla "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir sürücünün Alper Tunga Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde drift yaptığını belirledi.

Plakası tespit edilen araç sürücüsüne 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA