Sivas'ta 475 kişiye bir cami düşüyor 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 646 bin 608 kişinin yaşadığı Sivas'ta her 475 kişiye bir cami düşüyor.

2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 646 bin 608 kişinin yaşadığı Sivas'ta her 475 kişiye bir cami düşüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) 2019 yılı verilerine göre Sivas'ta bin 362 cami bulunuyor. 2019 yılı sonu itibariyle 3 bin 499 ile Türkiye'de en fazla caminin bulunduğu şehir olan İstanbul'da 4 bin 435 kişi başına bir cami düşerken, 93 ile en az caminin bulunduğu Tunceli'de ise her 910 kişiye bir cami düşüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA