Sivas'ta 20 kaçak Afganlı yakalandı

Sivas'ta jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 20 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Gölova ilçesi Boğazköy mülki sınırları içerisinde sabah saatlerinde bir minibüs durduruldu. Yapılan aramada yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 20 Afganistan uyruklu şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişilerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği açıklandı. Olayda kullanılan minibüse el konulurken, sürücüsü ve sahibine toplamda 3 bin 68 lira idari para cezası uygulandı.