Sivas sanayisi Kazakistan'dan Dünyaya açılacak

SİVAS (İHA) - İlimizde üretim Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kazakistan'da kurulan SİVEX Tanıtım Ofisi'nin açılışı yapıldı.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kurulan Almatı SİVEX Tanıtım Ofisi'nin açılışı öncesi Gala Yemeği düzenlendi. Yemeğe Vali Salih Ayhan, Kazakistan Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Kazak ve Sivaslı iş adamları katıldı.

Tanıtım Ofisinin Açılışı Yapıldı

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Zhibek Zholy Mall içerisinde bulunan SİVEX Tanıtım Ofisi, düzenlenen törenle açıldı. Almatı ofisinin Sivas'ın dünyaya açılacak kapısı olarak gördüklerini ifade eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, "Öncelikle ofisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki stantlarda Sivas'ta üretilen ürünleri teşhir ederek Kazakistan'la buluşturacağız. Bundan sonra da inşallah başka ülkelere açılacağız." diye konuştu.

"Sivas'ın Sanayicisine ve Tüccarına Güveniyoruz"

Ofisin Sivas'a ve Kazakistan'a hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas'ın sanayicisine, işadamına, tüccarına güvenerek böyle bir yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki Sivas artık olması gerektiği hedefe hızla ilerliyor. Gerek Organize Sanayi Bölgemizde gerek diğer alanlarımızda üretilen ürünler profesyonel bir yardımla dünyaya açmak için bir irade ortaya koyduk. Bugün de bismillah diyerek ilk ayağını Kazakistan'da açıyoruz. Ben inanıyorum ki bugün dikmiş olduğumuz bu fidan ileride Sivas'ın sanayisine, tüccarına, üretimine ve istihdamına çok katkı sağlayacak." dedi.

"Türkiye'ye Örnek Olacak"

Vali Salih Ayhan, Sivas'ın dış ticaretini geliştirmek amacıyla kurulan SİVEX ile 3 ülkede tanıtım ofisleri açmayı planladıklarını ve bunun ilkini Almatı'da açtıklarını ifade ederek, "Sivas, Anadolu'nun kalbinde olan bir şehrimiz. Yeni dönemde her alanda bir ivme kazandı. Çağın gereksinimine uygun enstrümanlarla Sivas'ı dünyaya açmamız gerekiyor. Bu minvalde yaptığımız çalışmalarda bizim ihracat kültürümüzün karşılığı olan ülkeleri araştırdık. Tabi ata toprağımız Kazakistan'da bu ülkelerden bir tanesi. Burayla tarihsel, kültürel bir bağımız var. Bunları ekonomiksel bir işbirliği ile taçlandırmamız gerekiyor. Profesyonel bir yapı kurduk. İnşallah bu, Türkiye'ye bir model olacak. Ciddi bir hamle yaptık. Karşılığını bulacağına inanıyoruz. Kazakistan Almatı'da devletimizi temsil eden kurumlarımızın da bu işi sahiplenmeleri bizi çok mutlu etti. Demek ki iyi bir yoldayız, doğru bir yoldayız. Bunu daha da destekleyeceğiz. Bizim amacımız, on bin çalışanıyla 1. Organize Sanayi Bölgemiz nitelikli üretimle iyi bir noktada. Bunu kurumsal olarak daha da güçlendirerek ihracatçılarımızın özgüvenini daha da artırmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek. Kazak bozkırında Türk-Kazak kardeşliği ve dostluğunun sembolü olabilecek çok daha büyük projelere ve başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Açılan bu ticari işbirliği penceresinden Sivas Almatı'ya Almatı'da Sivas'a kendini yakın hissedecek." ifadelerini kullandı. - SİVAS