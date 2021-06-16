Sivas OSB'de aşılama başladı
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Sivas OSB'de aşılama başladı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Sağlık

- Sivas OSB'de aşılama başladı -Bakan Fahrettin Koca'nın aşılama takvimine OSB çalışanlarının da dahil edildiğini duyurmasının ardından, Sivas'ta da aşılama çalışmalarına başlandı.

- Sivas OSB'de aşılama başladı

-Bakan Fahrettin Koca'nın aşılama takvimine OSB çalışanlarının da dahil edildiğini duyurmasının ardından, Sivas'ta da aşılama çalışmalarına başlandı.

SİVAS - Bakan Fahrettin Koca'nın aşılama takvimine OSB çalışanlarının da dahil edildiğini duyurmasının ardından, Sivas'ta da aşılama çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde aşı takvimine Organize Sanayi Bölgelerindeçalışanlarında dahil edildiğini duyurmuştu. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında fabrika çalışanları aşılanmaya başladı. Sivas'ta sağlık ekipleri OSB bölgesine gelerek aşılama çalışmalarını başlattı. Organize Sanayi Bölgesi çalışanları ilk doz aşılarını oldu. Yüzlerce çalışanın aşılandığı bölgede sırası gelen çalışanlara aşıları sağlık ekiplerince vuruldu. Aşılama çalışmalarına gün boyu devam edileceği bildirildi.

Aşılamayla birlikte hasta sayısı azaldı

Sivas İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç,"Bakanlığımızın Türkiye genelinde hızlı ve geniş kapsamlı aşılamaya başlamasıyla bizlere verilen talimatlar doğrultusunda Organize Sanayi Bölgelerinde de aşının yapılacağı yerler oluşturulup vatandaşın daha çabuk daha kısa sürede ve iş gücü kaybını engellemek yönünde böyle bir aşılama sistemine başladık. Malumunuz Türkiye'de 1 milyonun üzerinde aşı yapıldı. İnşallah bu birkaç gün içerisinde de topluma genel olarak yapılacak. Şuan da tüm sağlık ocaklarında devlet hastanelerinin hepsinde aşı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın aşı noktasında tereddüdü olmadan yaptırmasını istirham ediyorum. Hiç kimse tereddüt etmeden bu aşıyı yaptırabilir. Yakında muhtemelen belki Rus aşısı gelecek onu net bilmiyoruz ama hiçbir aşıda tereddüt edeceğiniz bir şey yok. Aşılamaya başladıktan sonra biz hastane olarak çok rahatladık. Hem müracaat eden hasta sayımız azaldı, yatan hastamız azaldı, yoğun bakım hastamız çok azaldı. O yönden hastanenin yükü de azaldığı için diğer hastalarımıza da daha rahat hizmet vermeye başladık. Tüm vatandaşlarımızı aşı konusunda devletimizin tavsiye ettiği şekilde aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Sivas OSB'de aşılama başladı
Sivas OSB'de aşılama başladı
Sivas OSB'de aşılama başladı
Sivas OSB'de aşılama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan

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