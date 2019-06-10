SİVAS Altınyayla'da şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi

Altınyayla'da şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yağış ayrıca ekili arazileri de olumsuz etkiledi.

Kaynak: DHA