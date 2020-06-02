Sinop'ta yağmur sonrası gökkuşağına sis eşlik etti
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Sinop'ta yağmur sonrası gökkuşağına sis eşlik etti

Sinop'ta yağmur sonrası gökkuşağına sis eşlik etti Sinop'ta yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

02.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:08

Sinop'ta yağmur sonrası gökkuşağına sis eşlik etti

SİNOP - Sinop'ta yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Gökkuşağının renklerine dağın eteklerinden yükselen sis ayrı bir güzellik kattı.

Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu. Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdi.

Sinop'un Soğuksu mevkisinde kayıt altına alınan o anlar doğanın yeşil tonuyla birleşince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı.

Sinop'ta yağmur sonrası gökkuşağına sis eşlik etti

Kaynak: İHA

Manşet

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