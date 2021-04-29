Sinop'ta ürküten yoğunluk
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Sinop'ta ürküten yoğunluk

Sinop'ta ürküten yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'ta tam kapanma öncesi mesafeler kalktı.

Sinop'ta tam kapanma öncesi mesafeler kalktı. 17 günü duyan alışveriş için kendini sokağa attı. Görüntüler ürküttü.

Sinop'ta Ramazan Bayramı önce beklenirken korona bayramı erken geldi. İnsanlar tam kapanamadan virüsü de içeri almak istercesine sokaklardaydı. Çarşı, pazarlar, alışveriş yerleri, cadde ve sokaklarda yoğunluk hakim oldu. Bayramın şekeri ise pazarlarda satıldı.

Şehirde kurulan tüm semt pazarları bugün açıktı. Sebze ve meyve kasaları birer birer boşaldı. Pazarcı uzun zamandır görmediği ilgiyle bugün tanıştı. Tüm ürünler için bolca alıcı bulabildiler. Vatandaşlar kısıtlama öncesi pazardaki birçok ürünün pahalı satıldığını ancak mecburen aldıklarını dile getirdiler. Tam kapanma ile geçecek bayram için pazarda şeker ve tatlı gibi ürünler de bulunabildi.

Pazarda marul 3 TL, pırasa 3 TL, havuç 4 TL, karnabahar 4 TL, patates 2 TL, soğan 2 TL, muz 11 TL, portakal 5 TL, domates 6 TL, sivri biber 7 TL, patlıcan 7 TL, fasulye 13 TL, elma 5 TL, salatalık 7 TL, kivi 8 TL, yeşil soğan 3 TL, dere otu 2 TL ve bayram şekerinin kilosu 20 TL fiyattan bulunabildi.

Trafikte de sokaklarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerleyebildi. Caddede hem araç trafiği hem de insan trafiği yaşandı. Giyim mağazaları, kuruyemiş dükkanları ve gıda işletmelerine ilgi yoğun oldu. - SİNOP

Sinop'ta ürküten yoğunluk
Sinop'ta ürküten yoğunluk
Sinop'ta ürküten yoğunluk
Sinop'ta ürküten yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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