Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken, hudut karakolunda görevli askerlerce yakalanan PKK şüphelisi Ş.A., tutuklandı.
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken, hudut karakolunda görevli askerlerce yakalanan PKK şüphelisi Ş.A., tutuklandı.
İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki hudut karakolu askerleri, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan Ş.A. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
- Edirne
Kaynak: DHA
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