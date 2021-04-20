Sındırgı depremler korkuttu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son üç gündür merkez üssü Sinandede ve Kınık kırsal mahallesi olarak kayıtlara geçen depremler ilçede korkuya sebep oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son üç gündür merkez üssü Sinandede ve Kınık kırsal mahallesi olarak kayıtlara geçen depremler ilçede korkuya sebep oldu. İlçede büyüklüğü 1,2 ile 3,3 arasında değişen depremlerde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmezken, ilçede yaşayanlar tedirgin oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Sındırgı'nın Kınık ve Sinandede kırsal mahallelerinde 17 Nisan Cumartesi günü 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırsal mahallede Cumartesi'nden bu güne büyüklükleri 1,2 ile 3,3 arasında 29 deprem kaydedildi - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı