Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

05.10.2019 18:24

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve kullanımının yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K, S.K, M.S.K, ve O.K. adlı 4 şüpheli ve farklı tarihte de 2 şüpheli olmak üzere 6 kişi tutuklandı" denildi.



2 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İHA