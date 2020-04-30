Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 adet uyuşturucu hap ile 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı
30.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:41

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 adet uyuşturucu hap ile 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kurtalan ilçesinde uyuşturucu operasyonları kapsamında 4 şüpheli ile birlikte 20 adet uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmalar yürütülmekte olup, şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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