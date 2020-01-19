Siirt'te kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi devrildi: 1 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
İl Özel İdaresinde görevli operatör Şükrü Dayanan'ın kullandığı iş makinesi, ilçeye bağlı Elmadalı köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışması yürüttüğü sırada kayarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Dayanan, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.