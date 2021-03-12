Siirt müftüsü Kapıcıoğlu'ndan Şirvan Kaymakamı Hasar'a ziyaret
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Siirt müftüsü Kapıcıoğlu'ndan Şirvan Kaymakamı Hasar'a ziyaret

12.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:24
Siirt müftüsü Kapıcıoğlu'ndan Şirvan Kaymakamı Hasar'a ziyaret

Siirt müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar'ı ziyaret etti.

Siirt müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar'ı ziyaret etti.

Kapıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mevzuatı çerçevesinde her ay farklı bir ilçede düzenlenen müftüler toplantısına katılmak üzere geldiği Şirvan'da Hasar'la görüştü.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Kapıcıoğlu, Hasar'a Kur'an-ı Kerim ve rahle hediye etti.

Hasar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kapıcıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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