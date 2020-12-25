Sigaralarda ÖTV yüzde 63'e düşürüldü, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu
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Sigaralarda ÖTV yüzde 63'e düşürüldü, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu

25.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:58
Sigaralarda ÖTV yüzde 63'e düşürüldü, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu

Tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 67'den yüzde 63'e düşürülürken, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu.

Tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 67'den yüzde 63'e düşürülürken, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu. Ocak-Haziran 2021 dönemi için bu ürünlerde yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncellemenin de uygulanmaması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların ÖTV oranı yüzde 67'den yüzde 63'e çekildi.

Oranı düşürülen söz konusu ürünlerdeki asgari maktu vergi tutarı 0,4883 lira, maktu vergi tutarı da 0,4851 lirada sabit tutuldu.

Bu nedenle, Ocak-Haziran 2021 dönemi için vergi oranı indirilen tütün ürünlerinde uygulanan asgari ve maktu vergi tutarlarında, yılbaşında Yİ-ÜFE'deki artışa göre yapılan otomatik güncelleme de olmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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