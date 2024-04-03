Konya'da 14 Ton Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi
Konya'da şüphe üzerine durdurulan 3 tırda toplam 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Ankara KOM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli'de suçun önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.
İstihbari çalışmalar sonunda 3 tırda yapılan aramada toplam 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.