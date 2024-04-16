Ereğli'de 135 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda bir otomobilde 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Ereğli'de suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen şok yol kontrolünde M.P.'nin kullandığı otomobil durduruldu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 135 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, M.P. ifadesinin alınması için gözaltına alındı. - KONYA