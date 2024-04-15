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İzmir'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi

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İzmir'de tütün kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda toplam piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda toplam piyasa değeri 15 milyon 710 bin TL olan; bin 500 adet bandrol, 9 milyon 495 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 811 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 338 bin 200 adet boş makaron, bin 162 kilogram nargile tütünü, 61 adet elektronik sigara ve 19 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İzmir 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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