Ankara'da Kaçak Tütün ve Elektronik Malzeme Operasyonu

Ankara'da şüpheli tespit edilen bir tıra yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 35 milyon lira olan kaçak tütün ve elektronik malzeme ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir kişinin kaçak malzemeler getireceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Ayaş ilçesinde şüpheli belirledikleri bir tırı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 5 bin 282 adet kablosuz kulaklık, 5 ton kıyılmış tütün, 2 bin 48 adet giyecek ve aksesuar malzemesi, 77 adet çeşitli muhtelif elektronik malzeme ele geçirildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. - ANKARA