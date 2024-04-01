Adıyaman'da Kıyılmış Tütün Tüccarları Vali ile Görüştü

Adıyaman'da, kıyılmış tütün tüccarları Adıyaman Valisi Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.

Satılması için Adıyaman'dan farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin farklı illerde güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine Adıyamanlı tütün tüccarları Adıyaman Valiliğine geldi. Valiliğe gelen tüccarlar, Adıyaman Valisi Osman Varol ile görüştü. Tüccarlar, yaşadıkları sorun ve sıkıntıları Vali Varol'a anlatarak taleplerini de dile getirdi. Tüccarlar yapılan görüşmelerin ardından valilikten ayrıldı. - ADIYAMAN