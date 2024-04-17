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Edirne'de 1 Ton 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü Ele Geçirildi

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Edirne'nin Enez ilçesinde bir araçta 1 ton 8 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Abdurrahim köyünde B.M'nin kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 ton 8 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Nargile tütününe el konuldu, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Enez Kaçakçılık Güncel Haberler

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