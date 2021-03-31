Seydişehir'de "en çok kitap okuyanlar" ödüllendirildi
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Seydişehir'de "en çok kitap okuyanlar" ödüllendirildi

Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de 'en çok kitap okuyanlar' ödüllendirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "en çok kitap okuyanlara" ödülleri verildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "en çok kitap okuyanlara" ödülleri verildi.

Seydişehir İlçe Kütüphanesi'nde, 2020'de "en çok kitap okuyan"lar, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek amacıyla okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. İnsanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır." diye konuştu.

Çocuk kategorisinde Ravza Arslan 136, genç kategorisinde Durdane Yavuz 39, yetişkin kategorisinde Süreyya Çelik Cesur 69 kitap okuyarak ödüllendirildi.

Törene Kaymakam Erdoğan'ın yanı sıra, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Birol Yılmaz ve ödül alanlar ile aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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