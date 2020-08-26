Seyahat sektöründe gerçekleşecek hareketlenme E Ticareti daha arttıracak
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Seyahat sektöründe gerçekleşecek hareketlenme E Ticareti daha arttıracak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, YouTube canlı yayını üzerinden gerçekleştirdiği toplantı ile 2020 yılına ait 6 aylık e-ticaret verilerini paylaştı.

Seyahat sektöründe gerçekleşecek hareketlenme E Ticareti daha arttıracak
26.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:21

Türkiye'deki e-ticaret hacmi, yılın ilk altı ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Veriler incelendiğinde geçtiğimiz yıla göre beyaz eşyada yüzde 90, giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 45, elektronikte yüzde 58, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda yüzde 95, gıda sektöründe yüzde 434, yazılımdaise yüzde 116 artış kaydedilirken,havayolu sektöründe yüzde 42, seyahat sektöründe ise yüzde 51'lik bir azalma gerçekleşti.

Koronavirüs salgınının hiç kuşkusuz en çok etkilediği sektörlerin başında seyahat sektörünün geldiğini belirten biletall.com Ceo'su Yaşar Çelik, "Rakamlar da bu durumu destekler nitelikte. Virüs doğal olarak ilk bizleri etkiledi. Bunu dönemsel bir düşüş olarak görüyoruz. Sektörün gelişimini vaka durumları gösterecek. Haziran ayında seyahat kısıtlamasının kalkması ile beraber hareketlilik başladı. Fakat bu beklenilen düzeyde gerçekleşmedi. Çünkü kişiler bu dönemde pandemiden dolayı kişisel araçları daha çok tercih etti diyebilirim. Aynı zamanda bu dönemde uçak yolculuğu yapanların sayısı otobüs yolculuğuna göre daha fazla. Seyahat konusunda gereçekleşecek hareketlenme e ticareti de destekleyecek.Aynı zamanda verilere bakacak olursak e – ticarette umut verici bir tablo ile karşı karşıyayız. Dünya'da olduğu gibi dijital ticaret kültürü ülkemizde de her geçen gün gelişiyor. Hem lojistik hem de stratejik konumundan dolayı Türkiye'nin potansiyeli bu konuda çok yüksek.Bu gelişim aynı zamada girişimciler için de olumlu bir durum. Belki bir süre de daha seyahat sektöründe düşüş devam edecek. Fakat sonrasında kullanıcıların satın alma alışkanlıklarında online'ın payı çok daha hızlı büyüyecek. Pandemi sonrasında beklentimiz seyahat sektöründe online'ın payının 2019'a göre ikiye katlanması yönünde. Pandemi kısa vadede online seyahat sektörünü olumsuz etkilemiş olsa da önümüzdeki bir kaç yıl sonunda büyüme çok daha hızlı daha getirecek. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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