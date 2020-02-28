Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua
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Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua

Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu öğrencileri, Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyonlara katılan Türk askerleri için dua etti.

28.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:56
Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua

Senegal'in başkenti 'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu öğrencileri, Türkiye'nin 'de yürüttüğü operasyonlara katılan Türk askerleri için dua etti.

TMV Dakar Koleji bahçesinde toplanan öğrenciler, şehitler ve İdlib operasyonlarına katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı öğrencilerin kucaklarına aldıkları Türk bayrakları ile ellerini semaya açması okulun Türk personelini duygulandırdı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua
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