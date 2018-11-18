Sempozyumla Antalya Ekonomisi Ele Alındı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın ana iki ekonomik faaliyetinin tarım ve turizm olduğunu ancak tarımsal ihracatın istenilen seviyede olmadığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uysal, Akdeniz Üniversitesi tarafından Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu'na katıldı.

Antalya ekonomisinin geleceği ve fırsatlar ile riskler alanında konuşma yapan Uysal, "Antalya'nın ana iki ekonomik faaliyeti tarım ve turizm. Kentin bu alandaki potansiyeli yüksek olmasına rağmen tarımsal ihracat ise istenilen seviyede değil. Her ikisinde de kamunun bir iş planı yapması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyumda Prof. Dr. Halis Akder, Prof. Dr. Yusuf Örnek, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Ahmet Uzun ve Prof. Dr. Hale Balseven konuşmacı olarak yer aldı.