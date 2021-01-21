Şemdinli'de devrilen elektrik direkleri onarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine yenileri dikildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine yenileri dikildi.

İlçede üç gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kardan dolayı ilçe genelinde onlarca elektrik direği devrildi. Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şemdinli Şefliği ekipleri de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışma başlattı.

Ekipler, vatandaşların desteğiyle devrilen elektrik direklerinin yerine yenilerini dikti.

İlçe sakinlerinden Ekrem Gelici, yoğun kardan dolayı üç gündür elektriklerinin kesik olduğunu belirterek, "Elektrik olmadığı için çok sıkıntı yaşıyorduk. VEDAŞ ekipleri bugün onarmaya geldi. Bizde vatandaşlar olarak direkleri taşımada onlara yardımcı olduk." dedi.

Tahir Toprak ise "Elektrik direkleri devrildiği için 3 gündür elektriğimiz yok. Durumu ekiplere bildirdik, şuan hattı onarıyorlar. Biz de köylüler olarak onlara yardımcı olduk. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz