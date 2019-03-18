Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Mardin'in Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer'inin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Midyat Fen Lisesinde devam eden programda Üsteğmen İbrahim Ecer günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiir okunması, oratoryo ve tiyatro gösterisi, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Kaymakam Hüseyin Tekin, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Mustafa Akın, Midyat Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal ve Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz da katıldı.

Kaynak: AA