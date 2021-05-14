Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı
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Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı

Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın (27) şehadet haberi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın (27) şehadet haberi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki ailesine verildi.

Kuzey Irak'ta Pençe Yıldırım Harekatı'nda operasyon esnasında teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit düştü. Şehit Özdamar'ın acı haberi Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki ailesine Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Vali Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ve askeri yetkililerle birlikte şehidin annesi Keziban ve babası Sadettin Özdamar'a taziye dileklerini iletti.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Yasin Özdamar'ın bekar ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi.

(Ali Serkan Aygün - Ümmet Muhammet Gülgeç/ İHA)

Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı
Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı
Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı
Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı
Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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