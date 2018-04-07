Şehit Pehlivan'ı Son Yolculuğuna Binler Uğurladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Şentepe bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) imhası esnasında meydana gelen patlamada şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İstikam Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın cenazesi gece geç saatlerde Merzifon Havaalanından Bafra'daki baba ocağına getirildi. Cenaze namazından önce evinin önünde helallik alındı. 33 yaşındaki şehidin cenazesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne geldiği sırada şehidin eşi Sevde Pehlivan tabuta sarıldı. Şehidin astsubay kardeşi Gökhan Pehlivan da asker kepini çıkartarak abisinin tabutunu defalarca öptü. Şehidin annesi Berrin ve babası Sadık Pehlivan da tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehit Tolga Pehlivan'ın naaşı, Yıldırım Beyazıt Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Sağlık Bakanı da katıldı

Şehidin cenaze namazına Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve binlerce vatandaş katıldı. - SAMSUN