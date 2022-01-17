SİVAS (İHA) - Şehidin ismi okulun kütüphanesinde yaşatılacak

SİVAS Sivas'ta Şehit Uzman Çavuş Bahaddin Erturhan ilkokulunda açılan kütüphaneye Suriye'de şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın ismi verildi.

2 Mart 2020 yılında Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejmi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın ismi Sivas'ta bulunan Şehit Uzman Çavuş Bahaddin Erturhan ilkokulunda açılan kütüphaneye verildi. Kütüphanede şehidin eşyalarının bulunduğu küçük bir müze de oluşturuldu. Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın ismini verildiği kütüphanenin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Ramazan Nayir'ın ailesi ve öğrenciler katıldı. Kütüphane açılışında Şehit Ramazan Nayir'ın ailesi duygusal anlar yaşadı.

"Her okula nasip olmaz"

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan ' Bu okulun içerisinde hem eğitim var hem vefa var. İki duyguyu bir arada yaşamaktayız. Bu okulda iki şehidimizin gölgesinde olduğu için şanslı, her okula nasip olmaz. Bir girişinde bir de bilginin kaynağı olan kütüphanesinde iki şehidimizin ismi var inşallah onun gölgesinde, isimleri altında bu topraklarda yaşamanın bedelini, bu toprakların değerini, bu topraklara canıyla kanıyla fedakarlık yapanları iyi bir şekilde idrak ederek de gelecekte sizlerde hayırlı işler yaparsınız' dedi.

Kütüphane açılışı kurdele kesimiyle son buldu.