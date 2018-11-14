Seçim Mesaisine Hız Kesmeden Devam Eden Erdoğan, Adaylarla İlgili Kara Kaplı Defterini Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa dönüşü sonrası Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçim için hazırlık çalışmalarını başlattı. Dün partisinin grup toplantısında konuşmayan Erdoğan'ın bütün gün boyunca yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları yaptığı belirtildi.

YEREL SEÇİM MESAİSİ

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan önceki gün partide mesai yaparak partisinin yerel seçim sürecine dair il ve ilçelerindeki gelişmeleri ele aldı.

SEÇİM HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ TALİMATLARI VERDİ

Erdoğan'ın partide tüm güne yakın süren mesaisinde Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere seçim hazırlıkları ile ilgili sunumları aldığı ve talimatlarını verdiği kaydedildi.

KİŞİSEL NOTLARINI ALDIĞI DEFTERİ TOPLANTILARDA AÇTI

Önceki günkü toplantıda adaylarla ilgili detaylı sorular yönelten Erdoğan'ın illere yaptığı ziyaretlerin ardından kişisel notlarını aldığı kara kaplı defteri de bu toplantılarda açtığı öğrenildi.

BAZI İLLERDE YENİ ANKET YAPTIRMA KARARI

AK Parti'nin bazı illerle ilgili olarak yeni anket çalışmaları yaptırma kararı aldığı da belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha kapsamlı toplantılar yapılacağı da öğrenildi.