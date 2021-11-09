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Saygı ve minnetle anıyoruz...

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Saygı ve minnetle anıyoruz...

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü vesilesiyle Görükle Kampüsümüzde düzenlenecek olan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı' aşağıdaki gibidir: TARİH : 10 Kasım 2021 Çarşamba (YARIN)YER : Atatürk...

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü vesilesiyle Görükle Kampüsümüzde düzenlenecek olan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı' aşağıdaki gibidir: TARİH : 10 Kasım 2021 Çarşamba (YARIN)YER : Atatürk Anıtı/KampüsSAAT: 09: 00 Çelenk Sunma Töreni09: 05 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunması

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