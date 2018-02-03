Savur'da Yakalanan 5 Hırsız Tutuklandı

Mardin'in Savur ilçesinde ev iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Savur'da bazı ev ve iş yerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 4 hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 tabanca ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - MARDİN