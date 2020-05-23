HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'dan bayram kutlaması

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:50

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tulay, mesajında, "Bu bayram, her günümüzün bayram olması, büyüklerimizin sağlığı ve uzun ömrü için fedakarlık yapma zamanı. Salgın süreci sona erdiğinde, büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, küçüklerimizle kucaklaşacağız. Sağlık, sevgi ve huzur getirmesini diliyor, Ramazan Bayramımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramların federasyon tarafından hazırlanan birçok etkinlik ve organizasyonla kutlandığını belirten Tulay, şunları kaydetti:

"Mart ayında 'Evde satranç var" projesiyle 'Evde kal, satrançla kal' diyerek tüm Türkiye'ye seslendik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok özel bir 100. yıl kutlama programını hayata geçirdik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise en büyük online satranç turnuvasını düzenledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak yaktığı bağımsızlık ateşinin coşkusunu tüm Türkiye ile paylaştık. Ülkemizin 81 ilinden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcumuz aynı anda hamle yaptı."

Birlik ve beraberlik ruhuyla salgın sürecinde birçok projenin hayata geçirildiğini söyleyen Tulay, "Bir araya gelemediğimiz bu günlerde online dünyada sevincimizi, üzüntümüzü, hayallerimizi, geleceğe yönelik hedef ve projelerimizi paylaştık. Bir olduk, teslim olmadık, sosyal mesafe kurallarına uyarak dünyaya örnek olduk." şeklinde görüş belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sosyal mesafeyi korumaya devam etmenin önemine dikkati çeken Tulay, "Bizim bayramlarımız sevdiklerimizle buluşmak ve onlarla kucaklaşmak istediğimiz özel ve güzel günlerdir. Nice güzel, sağlıklı ve birlikte bayramlar görebilmek için bu bayramda evlerimizde kalıp, bayram sevincimizi evlerimizde yaşamalıyız. Sabırlı olmak ve sevgimizi uzaktan paylaşmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'dan bayram kutlaması

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim Spor
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı Spor
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir Spor
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu Spor
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Spor
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar Spor
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Orhan Gencebay
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp İzmir Karaçi Pakistan
Şu an buradasınız: Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'dan bayram kutlaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 10:50:56. #1.14#
title