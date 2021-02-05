Sarp Sınır Kapısı'nda, 30 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan 30 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan 30 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Gürcistan ile müşterek kullanılan Ortak Kapı Programı üzerinden yapılan risk analizi çalışmaları sonucu, Türkiye'ye gelecek yabancı plakalı bir TIR'ı riskli olarak değerlendirdi. Gümrük sahasına giriş yapan şüpheli TIR, X-ray taramasına sevk edildi. TIR, dorsesin taban bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edilince arama hangarına alındı. Aramada, TIR dorsesinin tabanına yapılan 8 ayrı gizli bölmeye, kayışlı düzenekle bağlanan 30 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Tütünün piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.TIR'a el konurken, şüpheliler hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AYDIN