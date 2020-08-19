Şarkışla'da Kovid-19 denetimi Yıldızeli Kaymakamı ve Şarkışla Kaymakam Vekili Furkan Atalık ile Belediye Başkan Vekili Uğur Taş, Kovid-19 nedeniyle maske ve mesafe denetiminde bulundu.

Yıldızeli Kaymakamı ve Şarkışla Kaymakam Vekili Furkan Atalık ile Belediye Başkan Vekili Uğur Taş, Kovid-19 nedeniyle maske ve mesafe denetiminde bulundu.

İçişleri Bakanlığının "Sağlığımız için hepimiz için" sloganıyla 81 ilde uyguladığı denetimler kapsamında Atalık ve Taş, beraberindeki kurum müdürleriyle, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde esnafları ziyaret etti.

Burada maske takan vatandaşlara teşekkür eden Atalık, esnaf ve vatandaşların maske ile mesafeye dikkat etmesini istedi.

Atalık, cadde boyu gezisinde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA