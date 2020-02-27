Şaphane'de grup yolu çalışmaları

27.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:17

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 3 köyü birbirine bağlayan grup yolu çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır yaptığı açıklamda, "Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemize bağlı Gürkuyu, Kızılkoltuk ve Karakür köylerimizin gurup yollarında çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz yollarımızda genişletme ve asfalt çalışmalarının yanı sıra kilitli parke döşeme çalışmalarına da devam ediyor. Devletimiz köy yollarına yapılan yatırımlarında hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarda emeği olan Şaphane İl Genel Meclisi Üyelerimize, Özel İdare Müdürlüğümüze ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA