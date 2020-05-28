SANY, ultra büyük ekskavatör için ürün portföyünü büyüttü Dünyanın önemli en büyük ağır ekipman üreticilerinden SANY, ultra büyük ekskavatörlerin yer aldığı ürün portföyünü büyüttüğünü duyurdu.

Dünyanın önemli en büyük ağır ekipman üreticilerinden SANY, ultra büyük ekskavatörlerin yer aldığı ürün portföyünü büyüttüğünü duyurdu.

İnşaat ve madencilik ekipmanlarının küresel üreticilerinden SANY, ultra büyük ekskavatörlerin yer aldığı ürün portföyünü büyüttüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada şirket, Çin'in Sany Kunshan Endüstri Parkında 78,6 tonluk SY870H, 95,8 tonluk SY980H ve 125 tonluk SY1250H modellerini tanıttı.

SANY İş Makinesi AR-GE Enstitüsü Başkanı Cao Donghui konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri dile getirdi: "SY750H ve SY950H ekskavatörlerin piyasaya sürüldüğü günden bu yana şirketimizin büyük ekskavatör pazarındaki payı, son birkaç yıldır istikrarlı bir büyüme sergilemiştir. Kısa süre önce satışa sunulan SY870H, SY980H ve SY1250H modellerinin de ultra büyük ekskavatör alanındaki rekabetçiliğimizi ve uluslararası pazardaki pozisyonumuzu daha fazla güçlendireceğine inanıyorum."

1,6 tondan 200 tona kadar çok çeşitli modellere sahip SANY'nin ekskavatör grubu, küresel tüketicileri için birinci sınıf ağır iş ekipmanları sağlamaya devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA